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ثقافة وفنون

تامر حسني يتصدر تريند يوتيوب بـ 3 أغنيات من ألبومه الجديد (فيديو)

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

تصدر النجم تامر حسني تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك من خلال ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد “لينا معاد”، والذي يقوم بطرح أغانيه بصورة منفردة. 

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد 

وتواجدت في قائمة التريند كل من أغنيات “ملكة جمال الكون” لتامر حسني رفقة المطرب الشامي، و"حبيبي تقلان"، وأغنية “حلال فيك” والتي طرحها تامر حسني مساء أمس الخميس. 

أغنية حلال فيك 

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام. 

أغنية حبيبي تقلان

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