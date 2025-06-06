تامر حسني يتصدر تريند يوتيوب بـ 3 أغنيات من ألبومه الجديد (فيديو)

تصدر النجم تامر حسني تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك من خلال ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد “لينا معاد”، والذي يقوم بطرح أغانيه بصورة منفردة.

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد

وتواجدت في قائمة التريند كل من أغنيات “ملكة جمال الكون” لتامر حسني رفقة المطرب الشامي، و"حبيبي تقلان"، وأغنية “حلال فيك” والتي طرحها تامر حسني مساء أمس الخميس.

أغنية حلال فيك

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

أغنية حبيبي تقلان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.