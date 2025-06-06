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ثقافة وفنون

بأكثر من 2 مليون جنيه، المشروع x يتصدر إيرادات وقفة العيد

المشروع إكس
المشروع إكس

حقق فيلم المشروع x بطولة  كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إيرادات بلغت 2,114,741 أمس الخميس، بدور العرض المصرية، ما جعله يتصدر شباك الإيرادات.

وكان فيلم المشروع إكس يحتل المركز الأول في شباك الإيرادات اليومي، خلال الأيام الأولى من عرضه، ولكن بعد طرح فيلم ريستارت للفنان تامر حسني بدأ فيلم المشروع x في التراجع وحصد إيرادات بشكل أقل عن الأيام الأولي.

فيلم المشروع X

يُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

أبطال فيلم المشروع X

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد. 

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أبطال فيلم المشروع كريم عبدالعزيز ياسمين صبرى إيرادات فيلم المشروع

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