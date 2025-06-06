الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

أرسنال يعلن توقيع جابرييل على عقد طويل الأمد

أرسنال يعلن توقيع
أرسنال يعلن توقيع جابرييل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تمديد عقد البرازيلي جابرييل ماجالهايس مدافع الفريق.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد المدافع البرازيلي مع أرسنال في يونيو 2027، ولكن يبدو أن الجانرز يرغب في تأمين جابريل مبكرًا.

وكشف نادي أرسنال، عن توقيع جابرييل على عقد طويل الأمد مع النادي، دون الكشف عن المدة.

ويُعد جابرييل ماجالايس، من أبرز المدافعين الذي يعتمد عليهم ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في الفترة الأخيرة.
وأجرى جابريل عملية جراحية أثناء الموسم الماضي، لينتهي موسمه مبكرًا، ولكن يتم تجهيزه في الوقت الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

وشارك ماجالهايس في 42 مباراة مع النادي الإنجليزي خلال الموسم المنتهي للتو، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

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