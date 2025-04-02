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رياضة

الرياضة: 11 مليون زائر لمراكز الشباب بعد ختام مبادرة العيد أحلى

مبادرة العيد أحلى
مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استقبال مراكز الشباب 11 مليون زائر خلال أيام عيد الفطر، مع ختام مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، استقبال 11 مليون زائر خلال أيام عيد الفطر المبارك منهم 6 ملايين مواطن استمتعوا بفعاليات المبادرة، بينما أدى 5 ملايين مصلٍ صلاة العيد والصلوات الجماعية داخل المراكز.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بنجاح المبادرة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس التأثير المتزايد لمراكز الشباب في حياة المواطنين، حيث لم تعد مجرد منشآت رياضية، بل باتت مراكز حيوية للترابط الاجتماعي وتعزيز الروح الإيجابية في مختلف المناسبات.

وأضاف الوزير أن المبادرة جاءت في إطار استراتيجية الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى نقاط جذب مجتمعية مفتوحة للجميع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، موضحًا أن النجاح الكبير الذي تحقق هذا العام سيشكل دافعًا لمزيد من التوسع في المبادرات المجتمعية خلال الفترات المقبلة.

وشهدت 1740 مركز شباب بمختلف المحافظات تفاعلًا واسعًا من المواطنين، حيث امتلأت الملاعب والساحات بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، إلى جانب الفعاليات الدينية، ما أسهم في رسم أجواء احتفالية مميزة خلال العيد.

ووجهت الوزارة الشكر لكافة الفرق الإدارية والعاملين بمراكز الشباب على جهودهم الكبيرة في تنظيم الفعاليات وتوفير أجواء مثالية للمواطنين، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المراكز وتعزيز دورها المجتمعي، لتظل الوجهة المفضلة للأسرة المصرية على مدار العام.
 

 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور مراكز الشباب كمحور رئيسي للتفاعل الاجتماعي والرياضي، وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية التي تشمل جميع الفئات، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

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العيد أحلى عيد الفطر الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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