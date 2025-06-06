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محافظات

إقبال متوسط على كورنيش الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى (صور)

كورنيش البحر بالإسكندرية
كورنيش البحر بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم إقبالا ضعيفًا من قبل المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة منطقة محطة الرمل والمنشية وكورنيش البحر.

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وانتشر الباعة الجائلون على طول الكورنيش لبيع المأكولات والمشروبات من الآيس كريم والأطعمة الجاهزة وسط تواجد الأسر والأطفال.

وكان قد أدى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بمسجد "سيدي جابر" نطاق حي شرق، بمشاركة حاشدة من جموع المواطنين الذين امتلأت بهم ساحات المسجد في أجواء إيمانية وروحانية جمعت بين الشباب والرجال والسيدات والأطفال في مشهد يعكس البهجة والسرور بهذه المناسبة المباركة.

وعقب أداء الصلاة، تقدم محافظ الإسكندرية بأسمى آيات التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. كما هنأ أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والازدهار.

حضر صلاة العيد؛ السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ومدير أمن إسكندرية، ورئيس حي شرق،  ووكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية بالمحافظة.

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سيدي جابر الفريق أحمد خالد عبد الفتاح السيسي

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