التذكرة بـ 10 جنيهات، إقبال المواطنين على الأتوبيس النهري بالدقهلية بعد إعادة تشغيله (فيديو وصور)

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة داخل الأتوبيس النهري، وذلك بعد إعادة تشغيل بعد توقف لشهور.

محافظ الدقهلية في جولة بالأتوبيس النهري في أول يوم بعد إعادة تشغيل

وحرص محافظ الدقهلية علي استقلال الاتوبيس النهري في جولة داخل المنصورة بين المواطنين في أول يوم عمل الأتوبيس.

وأجرت فيتو بثا مباشرا بعنوان “التذكرة بـ 10 جنيها.. إقبال المواطنين على الأتوبيس النهري بالدقهلية بعد إعادة تشغيله في أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية

وأكد محافظ الدقهلية أن المشروع يهدف إلي توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع وخلق متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة والهواء النقي.

استغلال الأتوبيس النهري في الإعلانات

ووجه المحافظ بضرورة العناية بأماكن انتظار الركاب داخل المراسي لخدمة الركاب حفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري للمراسي، بالإضافة إلى استغلال الأتوبيس النهري في الإعلانات المتنوعة لتعظيم موارد المشروع.

وأشاد محافظ الدقهلية بالتعاون المثمر مع الفريق كامل وزير وزير النقل، مقدما الشكر لوزارة النقل على المجهود المبذول والانجازات داخل محافظة الدقهلية.

أبرز ما يميز مشروع الأتوبيس النهري في المنصورة

ويتكون مشروع النقل النهري في الدقهلية من 6 مراسي للأتوبيس النهري، 4 في مدينة المنصورة واثنين في مدينة طلخا، وتبدأ المراسي بمحطة المحافظة بجوار مكتبة مصر العامة، ومرسى المدير، وشجرة الدر، والجامعة، مرسيى طلخا.

الأتوبيس النهري يربط المنصورة بطلخا

ويربط الأتوبيس النهري مدينتي طلخا والمنصورة، لتخفيف ضغط الزحام على الشوارع الرئيسية، عبر مياه النيل التي تفصل بينهما، ويستخدم الأتوبيس النهري من قبل المواطنين كمتنزه جديد للإستمتاع بأجواء المدينة من خلال الرحلات النيلية الرائعة، إضافة إلي إتاحة استئجاره في إقامة أنشطة ترفيهية وحفلات من الشركة القائمة على تشغيله.

اسماء محطات الأتوبيس النهري في المنصورة

وأطلق علي المراسي أو المحطات النهرية، عددا من الأسماء لبعض الشخصيات التاريخية المصرية، والتي أثرت الحياة التاريخية والسياسية والأدبية في مصر، ليذكر المشروع النهري المقام في المنصورة جميع المترددين بأهم الشخصيات المصرية المؤثرة في التاريخ المصري الحديث.

وسميت هذه المراسي بأسماء كل من: أنيس منصور "على المرسى الموجود ناحية نادي القوات المسلحة"، وفاروق الباز "اتجاه نادي المعلمين بطلخا"، وأم كلثوم "مكتبة مصر العامة"، وابن لقمان في منطقة المدير، وشجرة الدر في منطقة شجرة الدر، والشيخ الشعراوي في منطقة الجامعة.

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