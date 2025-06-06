الرعاية الصحية: تشغيل خدمات القسطرة والرنين المغناطيسي بمجمع السويس الطبي

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولةً تفقدية لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظة السويس، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وموسم الإجازات الصيفية.

الاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية وكفاءة الأداء

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جولاته التفقدية التي بدأت بمحافظة بورسعيد، حيث تم الاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية وكفاءة الأداء، لتشمل الجولة متابعة سير العمل بمحافظة السويس والتأكد من تطبيق استراتيجية عمل هيئة الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية.

وخلال جولته في السويس، زار الدكتور السبكي أقسام الطوارئ، الأشعة، والرعايات المركزة بمجمع السويس الطبي، حيث اطلع عن كثب على سير العمل، وتحدث مع الأطقم الطبية للاستماع إلى المقترحات والاطلاع على الاحتياجات، مؤكدًا ضرورة استمرار ضبط الأداء وتسريع دورة تقديم الخدمة، لضمان توفير أفضل رعاية طبية للمواطنين.

كما حرص الدكتور السبكي على الحديث مع عددٍ من المرضى والمواطنين خلال زيارته للمجمع، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن جودة الخدمة، مشددًا على حرص الهيئة على تحسين تجربة المرضى وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح الدكتور السبكي أن الهيئة تعمل على تجهيز وتشغيل خدمات القسطرة والرنين المغناطيسي بمجمع السويس الطبي، في خطوة تهدف إلى توفير رعاية تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهالي المحافظة، وتوفير كافة الخدمات الصحية داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أهمية إدخال التجهيزات والتقنيات الطبية الحديثة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.

كما راجع تطبيقات التحول الرقمي بالمجمع، مؤكدًا أهمية دقة تسجيل البيانات وضبط دورة الإيرادات، إضافةً إلى الالتزام بخطط الصيانة الإلكتروميكانيكية، بما يسهم في استدامة جودة تقديم الخدمة.

وشملت الجولة كذلك تفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس، حيث أكد الدكتور السبكي أهمية تركيز خدمات الأم والطفل بالمستشفى باعتباره مركزًا متخصصًا ومتكاملًا على مستوى المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من الفرق الطبية، ومشددًا على ضرورة دعم وتطوير الخدمات المقدمة، بما يُسهم في رفع جودة الرعاية الصحية.

كما زار وحدة طب الأسرة 24 أكتوبر، وتفقد غرف التسجيل الإلكتروني، وغرف الإسعافات الأولية، والعيادات المختلفة، حيث أشاد بجودة الخدمات المقدمة، واطلع على سير العمل من خلال حوار مباشر مع الأطباء وأعضاء هيئة التمريض، موجّهًا بصرف مكافآت تشجيعية للعاملين تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية.

وشدد الدكتور السبكي على جاهزية المنشآت الصحية بمحافظة السويس لتنفيذ خطة التأمين الطبي، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، وجاهزية فرق الانتشار السريع، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته والمخزون الاستراتيجي، مؤكدًا استمرار انعقاد غرف الطوارئ على مدار الساعة.

واختتم جولته بتفقد مقر سكن الأطقم الطبية المغتربة العاملة بمنشآت الهيئة بمحافظة السويس في منطقة الصباح، حيث وجه برفع كفاءته، مؤكدًا أن تحسين بيئة العمل يمثل أحد أولويات الهيئة الأساسية لتحفيز العاملين على تقديم أفضل أداء.

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