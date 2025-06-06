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توافد أهالي الغربية على المقابر لزيارة ذويهم بعد صلاة عيد الأضحى (فيديو)

توافد أهالي الغربية
توافد أهالي الغربية على المقابر بعد صلاة العيد، فيتو

توافد المئات من أهالي محافظة الغربية، صباح اليوم، على المقابر لزيارة ذويهم الراحلين عقب أداء صلاة عيد الاضحي المبارك، في تقليد سنوي يحرص عليه الكثيرون خلال هذه المناسبة المباركة.

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وشهدت المقابر في مختلف مراكز محافظة الغربية تجمعات كبيرة من الأسر التي جاءت لقراءة الفاتحة على أرواح أحبائهم، وتوزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

ورصدت الأجواء لحظات مؤثرة بين الأهالي، حيث اختلطت مشاعر الحزن بالسكينة، وسط ترديد الدعوات ودموع الشوق للراحلين، فيما قام البعض بتوزيع المخبوزات والحلوى، إيمانًا بفضل الصدقة في هذه الأيام المباركة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية من تواجدها بمحيط المقابر لتنظيم الحركة وتسهيل دخول وخروج الزائرين، مع توفير حملات نظافة ورفع المخلفات للحفاظ على النظام داخل المقابر.

ويعتبر التوجه إلى المقابر بعد صلاة العيد عادة متوارثة بين الأجيال، حيث يحرص الأهالي على زيارة أحبائهم والتضرع إلى الله لهم بالرحمة والمغفرة، في أجواء تعكس قيم الوفاء والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري.

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