حملات موسعة لتموين الإسكندرية على الأسواق والمخابز

انطلقت الأجهزة الرقابية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة عقب صلاة العيد لتتواجد بين المواطنين لتأدية واجبها الرقابى للتأكد من توافر احتياجات المواطن السكندرى خلال اجازات العيد

حيث تتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية قيادات المديرية اعمال الأجهزة الرقابية للمديريةا لإدارة العامة للتجارة الداخلية وادارة الرقابة التموينية بالمديرية والادارات الفرعية ادارة المنتزة وادارة شرق وادارة وسط وادارة غرب والجمرك وادارة العجمى وادارة العامرية وادارة برج العرب

بتسيير حملات على القطاع التموينى بقيادة جمال عمار وكيل المديرية

حيث تم المرور على جميع المخابز البلدية صباح اليوم للتأكد من توافر الخبز اليلدى المدعم الذى يصرف للمواطنين بالبطاقة التموينية والرقابة على وزن رغيف الخبز وبالمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة

كذلك المرور على جميع محطات تموين السيارات والتأكد من توافر المواد البترولية بجميع انواعها

كذلك المرور على مستودعات البوتاجاز، وتشمل المتابعات المرور على المجمعات الاستهلاكية والتأكد من توافر اللحوم وجميع السلع الغذائية

و تتواجد الحملات الرقابية على الأسواق لرصد اى مخالفات او نقص فى اى سلعة وكذلك الكشف عن تواريخ الصلاحية والاعلان عن الأسعار

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