المستشفيات الجامعية تستعد لعيد الأضحى.. القاهرة تزيد أعداد الأطباء المناوبين وتلغي الإجازات.. المنوفية تنسق مع وزارة الصحة.. وبنها تشكل غرفة عمليات

تقدم المستشفيات الجامعية خدمة صحية ذات جودة عالية، بتكاليف منخفضة، كما أنها تعمل دائما على رفع درجة الاستعداد القصوى، والطوارئ خلال إجازات الأعياد.

ورفعت جميع المستشفيات الجامعية حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت من اليوم.

ويبلغ عدد المستشفيات الجامعية في مصر، 125 مستشفى جامعيا، منها 73 مستشفى متعدد التخصصات و52 مستشفى متخصصا في مجالات مثل الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، وغيرها، وهي منتشرة بمعظم محافظات الجمهورية.

استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة لعيد الأضحى

وأعلنت جامعة القاهرة رفع درجة الاستعدادات القصوى وحالة الطوارئ بجميع مستشفياتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري وإجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بضرورة تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من مختلف التخصصات الطبية، وتوافر الأدوية بصيدليات الطوارئ والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية، وذلك لاستقبال أية حالات مرضية فى أي وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

وكلف رئيس الجامعة إدارة مستشفيات قصر العيني برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية- بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المُقدمة بمختلف الأقسام والوحدات خلال فترةإجازة العيد، وعدم الزحام داخل أقسام المستشفيات حرصًا على سلامة المرضى.

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إتمام كافة الاستعدادات ببنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل الدموية ومشتقاتها، واستعدادات مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائى الطارئة، بالإضافة إلى عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن على مدار الساعة، مشيرًا إلي الانتهاء من مراجعة صيانة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، وحالة المصاعد، وسلامة أجهزة الدفاع المدني وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى التوجيه بضرورة تواجد مشرفي وأفراد الأمن على مدار اليوم، وسرعة الإبلاغ الفورى عن أي حالة طوارئ وتذليل العقبات امام استقبالها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة علي الفور.

جامعة المنوفية ترفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ خلال عيد الأضحى

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية استعداد المستشفيات الجامعية ومعهدي الكبد القومي والأورام بالجامعة لاستقبال الحالات المرضية والطارئة ورفع درجة الاستعداد بهما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،ووجه بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للمرضى المحتجزين بالأقسام الطبية لتلقي العلاج خلال الإجازة.

وأكد القاصد علي توافر المستلزمات الطبية والأدوية والمخزون الاستراتيجي من الأرصدة في بنك الدم والتأكد من عمل أجهزة الأشعة المقطعية والمعامل بكفاءة، لتوفير خدمة طبية متكاملة بالمستشفيات الجامعية خلال فترة العيد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

كما وجه الدكتور أحمد القاصد برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وقسم الطب الشرعي والسموم بالمستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بالأقسام الطبية المختلفة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية بالمستشفيات ومعهد الكبد، ومستشفي معهد الأورام لتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ وعلاج الحالات الحرجة والسموم والجراحة والعظام.

جامعة بنها تعلن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال إجازة العيد

ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات بالعيد لاستقبال أى حالات مرضية.

وشدد الجيزاوي على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

مستشفى بدر الجامعي تنسق مع الإسعاف لتسهيل نقل الحالات الحرجة

ورفعت مستشفى بدر الجامعي التابعة لكلية الطب جامعة حلوان درجة الاستعداد القصوى، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وأكدت الجامعة ضرورة إتباع خطة التأمين الطبي التي أُعدت ودعم أقسام الاستقبال والطوارئ بالأطقم الطبية والتمريضية على مدار الساعة، مع التأكد من جاهزية غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال العيد.

وأوضح الدكتور محمد فاضل، المدير العام لمستشفى بدر الجامعي، أن المستشفى قامت بتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، مع تفعيل فرق الطوارئ في جميع التخصصات، والتنسيق الكامل مع الإسعاف لتسهيل نقل واستقبال الحالات الحرجة دون تأخير.

وأشار الدكتور محمد العوام، مدير التطوير المؤسسي بالمستشفى، إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية داخل المستشفى لمتابعة سير العمل خلال أيام العيد، والتواصل الفوري مع وزارة الصحة وغرفة الطوارئ المركزية بمحافظة القاهرة.

مستشفيات جامعة أسوان تواصل العمل بكفاءة خلال العيد

وفي جامعة أسوان، أعلن الدكتور لؤي سعد الدين رئيس الجامعة، تأمين كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، إلى جانب تعزيز الطواقم الطبية والتمريضية، مع تنظيم جداول دقيقة لنظام المناوبات والإجازات لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، خلال إجازة عيد الأضحى.

وأشار الدكتور محمد صلاح الدين فهمي، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، إلى أن مستشفيات الجامعة تواصل العمل بكفاءة خلال العيد من خلال مستشفى الباطنة التخصصي الجديد ومستشفى أسوان الجامعي، لتقديم الرعاية الطبية لكافة المواطنين في محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل.

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