الإثنين 02 يونيو 2025
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خارج الحدود

حراس المسجد الأقصى يتصدون لمحاولة اقتحام مستوطنين

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بأن حراس المسجد الأقصى تصدوا لمحاولة عدد من المستوطنين اقتحام مسجد قبة الصخرة.

 

اقتحام المسجد الأقصى 

 وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم أن 547 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى حتى الآن تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، من باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

 

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

 وقبل وقت سابق أفادت مصادر محلية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

 

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المسجد الأقصى شرطة الاحتلال قبة الصخرة

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547 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

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