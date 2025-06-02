حراس المسجد الأقصى يتصدون لمحاولة اقتحام مستوطنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بأن حراس المسجد الأقصى تصدوا لمحاولة عدد من المستوطنين اقتحام مسجد قبة الصخرة.

اقتحام المسجد الأقصى

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم أن 547 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى حتى الآن تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، من باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

وقبل وقت سابق أفادت مصادر محلية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.