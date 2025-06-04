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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى، فيتو
المسجد الأقصى، فيتو

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحام المسجد الأقصى 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية منها طقس الانبطاح "السجود الملحمي"، بحماية قوات الاحتلال.

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معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه

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حراس المسجد الأقصى يتصدون لمحاولة اقتحام مستوطنين

وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين، تفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى، وتشدد من إجراءاتها العسكرية على أبوابه.

ويوم الاثنين الماضي، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 547 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى حتى الآن تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، من باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

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المسجد الأقصى مستوطنون اقتحام المسجد الأقصى

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حراس المسجد الأقصى يتصدون لمحاولة اقتحام مستوطنين

547 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

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