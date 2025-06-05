محافظ أسوان يتفقد الحدائق العامة للاطمئنان على جاهزيتها لعيد الأضحى (صور)

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية داخل الحدائق والمتنزهات العامة، والتى من بينها حدائق فريال التاريخية ومجمع حدائق الورد والزهور ومدكور أبو العز وبلازا درة النيل وذلك لاستقبال المواطنين أثناء احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.

المحافظ يقدم التهنئة لزوار الحدائق

وخلال جولته حرص محافظ أسوان على تقديم التهنئة لزوار الحدائق، وذلك برفقه اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، وإبراهيم سليمان رئيس المدينة، والمهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

وفى نفس الجولة كلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية لتنفيذ أعمال غسيل الأرضيات فى الحدائق وممشى أهل أسوان والشوارع والميادين التى تشهد أماكن لتوافد وتجمع المواطنين.

ووجه إدارة الحدائق من خلال العاملين فيها بالتعامل مع أى مطالب للمواطنين تتعلق بالأشجار والمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة أى مشايات داخل الحدائق أولًا بأول، مع الإستثمار الأمثل للمواقع المخصصة بحديقة الورد لتوفير الوجبات الخفيفة من المأكولات والمشروبات المتنوعة لخدمة زوار الحديقة.

وفى نفس السياق وجه إسماعيل كمال بتحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة الحدائق والمتنزهات على مدار أيام العيد، والحفاظ على نفس المستوى بشكل مستقبلى من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة بها، وزيادة العمالة على مدار اليوم بكل حديقة لتصبح متنفس حيوى وترفيهى وواجهة جمالية وحضارية لأهالى المحافظة وزائريها من الأفواج السياحية.

وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى الإهتمام بالحدائق العامة والمتنزهات فى مختلف المدن والمراكز لتتزين لإستقبال مواطنى أسوان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وإتاحة الأجواء الإحتفالية أمامهم للإستمتاع بالبانوراما الجمالية داخل نحو 140 حديقة، والحرص على نظافتها بشكل مستمر للحفاظ على مكوناتها من الأشجار والمسطحات الخضراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.