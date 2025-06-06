محمد الشناوي: سعداء بالتواجد في ميامي ونستعد بكل قوة للمونديال

الاهلي،أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وأضاف قائد الفريق أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديا كبيرا يملك تاريخا ممتدا في البطولات القارية والعالمية مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

وأشار حارس مرمى الأهلي إلى أن الفريق يولي كل الفرق المشاركة في البطولة كامل الاحترام ويعمل على دراسة كل المنافسين بشكل دقيق مشددا على أن هدف الأهلي واضح وهو تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيره العظيمة التي تسانده في كل مكان.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في زملائه اللاعبين وعلى قدرة الفريق على تمثيل النادي الأهلي بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه الكبير وطموحاته الدائمة في المنافسة على كل البطولات متمنيا أن يوفق الفريق في تقديم أداء قوي خلال بطولة كأس العالم للأندية وأن يحقق النتائج التي ترضي جماهيره.

فيما خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول على ملعب جامعة نوفا في مدينة ميامي الأمريكية، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الأهلي تدريبات خفيفة لتجنب الإرهاق بجانب، تدريبات استشفائية.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ميامي مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولي مرورًا بالهبوط في مطار دبي «ترانزيت» ثم الوصول إلى أمريكا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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