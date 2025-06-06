محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها (صور)

أدى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المُبارك وسط جمع كبير من مواطني القليوبية وزائريها.

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواءعبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أ.ح. حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

ووليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، وفضيلة الشيخ ياسر الغياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفضيلة الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة والدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة.

ومن جانبه، قدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولجميع أهالي وأبناء المحافظة.

وألقى إمام مسجد ناصر ببنها خطبة العيد عن فضل أيام العيد ووقفة عرفات ودعا الحاضرون إلى التسامح ونشر قيم المحبة وطاعة الوالدين مثلما فعل إسماعيل مع أبيه ابراهيم، عليهما السلام.

وقام المحافظ بجولة تفقدية على كورنيش النيل بمدينة بنها لتقديم التهنئة لأبناء المحافظة، وقام بتوزيع الورود على الأطفال والمصلين تعبيرا عن فرحة العيد في جو تسوده المحبة والألفة.

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى، فيتو

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى، فيتو

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى، فيتو

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى، فيتو

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى، فيتو

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