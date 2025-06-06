أهالي الباجور في المنوفية يزورون المقابر بعد صلاة عيد الأضحى (فيديو وصور)

توجه أبناء مدينة الباجور فى محافظة المنوفية، إلى المقابر عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لزيارة ذويهم والدعاء لهم كما هو معتاد فى الأعياد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى.

وقال أحمد صلاح أحد أبناء الباجور، إنه اعتاد على ذلك منذ وفاة والديه قبل سنوات، حيث يحرص على زيارتهما كل عيد ليقوم بالدعاء لهما، لافتًا إلى أن هذه العادة ورثها عن والده حيث كان يصطحبهم وهم صغار لزيارة مقابر أسرته.

محافظ المنوفية يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك

وأدى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين من أبناء وأهالي شعب المحافظة بساحة نادى جمهورية شبين الكوم، بحضور، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الدكتور أحمد القرش نقيب الأطباء، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، عدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وألقي وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد مقدمًا التهنئة لجموع المصلين، مؤكدًا أن يوم عيد الأضحى أعظم الأيام عند الله وهو يوم الحج الأكبر، حيث يفرح حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بعد أن أتم الله عليهم النعمة وأجزل لهم المثوبة والمنة بطوافهم بالبيت الحرام وسعيهم بين الصفا والمروة ووقوفهم على عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات، وأيام عظيمة تنتظرنا ألا وهى أيام التشريق المباركة فاغتنموها فهي أيام عظيمة في معناها عميقة في مغزاها، وفرصة ذهبية لتجديد عهدنا مع الله وتطهير النفوس وإصلاح القلوب وللعودة إليه سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة ونفوس تائبة، هذا واختتمت الخطبة بالتأكيد على أن العيد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام ونشر المودة بين الناس.

وعقب الصلاة، قدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب المنوفية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أننا مستمرون في مواصلة جهود التنمية الشاملة بأرجاء المحافظة ونسعى جاهدين للتركيز على ما يهم المواطن بشتى القطاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لتلبية متطلباته وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان.

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