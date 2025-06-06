الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

بدء نشر قوات الشرطة لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

نشر قوات الشرطة
نشر قوات الشرطة لتأمين احتفالات عيد الأضحى، فيتو

بدأت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قبل قليل، في نشر واسع النطاق لقوات الشرطة في محيط جميع مناطق تجمعات المواطنين وساحات أداء صلاة العيد بمختلف محافظات الجمهورية.

 

تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

وتهدف هذه الإجراءات الأمنية المكثفة إلى توفير أقصى درجات التأمين للمواطنين أثناء أداء شعائر العيد وقضاء الإجازة، وذلك من خلال تكثيف الحضور الأمني والمروري حول المساجد الكبرى والساحات المخصصة لصلاة العيد، والمتنزهات العامة، الحدائق، الملاهي، والمناطق التجارية التي تشهد إقبالًا كثيفًا.

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نشر الدوريات الثابتة والمتحركة

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن خطة التأمين تشمل أيضًا نشر الدوريات الثابتة والمتحركة، وتفعيل دور الكمائن، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة بالكاميرات في الأماكن الحيوية، وذلك بهدف سرعة الاستجابة لأي بلاغات والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة قد تعكر صفو احتفالات المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها الدائم على حفظ الأمن والنظام العام، وتيسير حركة المواطنين والمرور، بما يضمن لهم الاستمتاع بأجواء العيد في بيئة آمنة ومطمئنة.

 وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين التعاون مع رجال الشرطة والالتزام بالتعليمات الأمنية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع.

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