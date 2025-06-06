عيد أضحى شديد الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، الصعيد يتجاوز الأربعين، تحذير من الملاحة البحرية، ونصائح من الأرصاد

طقس عيد الأضحى، موجة حارة تضرب البلاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا على أغلب الأنحاء.



وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوقعت ان يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و شديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

كما توقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35 : 37

درجة الحرارة الصغرى: 22: 23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27: 29

درجة الحرارة الصغرى: 19: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26: 25



نصائح من الأرصاد لمواجهة حرارة الطقس خلال العيد



وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة طقس عيد الاضحى المبارك، والتى جاءت كالتالى:

1_ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة وحتى الخامسة مساء



2_ الاكثار من تناول السوائل والمياه على مدار اليوم

3_متابعة النشرات التى تصدرها الهيئة يوميا

4_الأجواء تسمح بممارسة الأنشطة يوميا

حالة الطقس ودرجات الحرارة أول ايام عيد الاضحى المبارك



وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و شديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 36

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسوان: درجة الحرارة 26 ودرجة الحرارة العظمى 42

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