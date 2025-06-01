الأحد 01 يونيو 2025
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صحة الدقهلية: جراحة دقيقة بمستشفى تمي الأمديد تنجح فى إنقاذ شاب من الشلل

وكيل صحة الدقهاية،
وكيل صحة الدقهاية، فيتو

نجح الفريق الطبي بمستشفى تمي الأمديد المركزي في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب يبلغ من العمر عشرين عامًا، كان يعاني من آلام شديدة بأسفل الظهر والقدمين، وسقوط في القدم اليسرى مع عدم القدرة على الحركة.

نجاح جراحة دقيقة بمستشفى تمي الأمديد فى إنقاذ شاب من الشلل


وفور وصوله إلى المستشفى، تم إجراء أشعة رنين مغناطيسي على الفقرات القطنية والعجزية، والتي أظهرت وجود غضروف قطني منفجر بين الفقرات القطنية الخامسة والعجزية الأولى، بالإضافة إلى ضيق شديد بالقناة العصبية بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة.
 

بناءً على ذلك، جرى نقل المريض إلى غرفة العمليات، حيث أجريت له جراحة عاجلة تم خلالها تثبيت الفقرات القطنية والعجزية باستخدام ستة مسامير واثنين من الشرائح المعدنية، إلى جانب توسيع القناة العصبية واستئصال غضروفين ضاغطين بين الفقرات المتأثرة.
 

طفرة حقيقية في تقديم الخدمات الجراحية الدقيقة داخل مستشفيات

 

وأكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن "ما تم إنجازه داخل مستشفى تمي الأمديد يمثل طفرة حقيقية في تقديم الخدمات الجراحية الدقيقة داخل مستشفيات وزارة الصحة"، مشيرًا إلى أن "نجاح مثل هذه العمليات يعكس ما وصلت إليه مستشفيات المحافظة من تطور في الإمكانات الطبية والبشرية".


وأضاف مدكور: "أتوجه بكل الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي أجرى العملية، وفي مقدمتهم الدكتور عماد حمدى مدير المسشتفى والدكتور محمد سليم عودة، مدرس مساعد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، والدكتور عمرو البيوني، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات بالمستشفى، الذين كان لتفانيهم دور كبير في نجاح الجراحة بهذا المستوى".


كما أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن "التكامل بين فرق العمل داخل المستشفى، سواء في التشخيص أو التدخل الجراحي أو المتابعة، هو ما ساهم في إنقاذ حياة المريض وعودته للحركة بصورة طبيعية بعد وقت وجيز من الجراحة"، مؤكدًا أن "المديرية تسعى باستمرار لدعم مثل هذه النجاحات وتعميم الخبرات على مختلف وحدات ومستشفيات المحافظة".
 

هذا وقد استقرت الحالة الصحية للمريض عقب الجراحة، وتحسنت حالته بشكل ملحوظ، حيث عادت القدم إلى وضعها الطبيعي وبدأ في الحركة بشكل تدريجي وآمن.

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