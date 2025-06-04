إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

ووجه رئيس جامعة بنها بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الاحتفالات بالعيد لاستقبال أى حالات مرضية.

وشدد الدكتور ناصر الجيزاوي على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لها بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

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