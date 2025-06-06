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أبرزها تصويم الحيوان، بيطرى القاهرة يقدم 6 نصائح لذبح الأضاحى

ذبح الأضاحى، فيتو
ذبح الأضاحى، فيتو

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بعض النصائح لذبح الأضاحي، أبرزها عدم إجهاد الحيوان قبل الذبح وتصويم الحيوان من ١٢-٢٤ساعة، ومنعه من الأكل لتحسين نوعية اللحم.

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وشددت المديرية على  مراعاة تقديم ماء الشرب للحيوان، وذلك لتسهيل عملية السلخ وتنقية الدم وتجهيز السكين الخاص بالذبح، وأن يكون حادًّا جدا حتى لا يتألم الحيوان ويده مثبتة جيدا.
كما يراعى ألا يرى الحيوان السكين بعينه فضلا عن عدم جر الحيوان على الأرض لمكان الذبح.


بيطرى القاهرة توضح بعض النصائح لذبح الأضاحى

وفى حالة وجود أكثر من حيوان ويراعى عدم ذبح حيوان أمام آخر، ومجرد السيطرة على الحيوان يتم الذبح بالسكين، وذلك بمرور السكين على الرقبة أسفل الراس أفقيًا وقطع الأوردة (الحلقوم والمريء والوجدين)، مع ترك الدم ينزف، ولا يتم فصل الرأس وقطع الأعصاب إلا بعد أن ينزف وتخرج روحه ثم يبدأ السلخ والشطر.


ويفضل الذبح فى المجازر المرخصة، وهذا لوجود إشراف بيطرى وطبيب مختص لفحص اللحوم وضمان سلامة لحوم الاضحية، وخلوها من الأمراض وأن تكون صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما توفر المجازر الذبح خلال أيام العيد بدون رسوم، وهذا لتشجيع المواطنين على الذبح داخل المجازر المرخصة.
 

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