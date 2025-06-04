ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف المكان

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

لا يجوز شرعًا ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات؛ لأن فيه إيذاء للناس، ونشر للأوبئة، فإذا انضاف لذلك الفعل مخالفة التعليمات المقررة من الجهات المختصة فيما يتعلق بذبح الأضاحي كان الإثم أشد وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه» أخرجه البخاري.



نصائح من دار الإفتاء بشأن اَلأضحية

وكانت دار الإفتاء قد وجهت عدة نصائح للمواطنين بشأن الأضحية جاءت كالتالي:

• تقسيم الأضحية على ثلاثة أثلاث يعكس مدى التزامنا بتحقيق السنة، وفي ذلك التقسيم تعزيز للعلاقات الاجتماعية، وتنمية الروابط مع الجيران والمحبين.

• تجنَّب ذبح الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها.

• تقديم التهاني والتبريكات بعد ذبح الأضاحي يعزز من قيمة التواصل الاجتماعي ويزيد من الشعور بالفرح بين الحاضرين.

• الاجتماع على الطعام من الأضحية مع العائلة يقوي الروابط الأسرية ويعزز قيمة الشكر لله فيها.

• تعليم الأطفال قيمة العطاء والبذل من خلال أداء الأضحية يزرع فيهم حب الخير للناس جميعًا.

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