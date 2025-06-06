تصل إلى 25 جنيها، انتشار باعة البلالين بساحات صلاة العيد وإقبال من الأطفال لشرائها بمطروح (صور)

شهد محيط عدد من المساجد بمدينة مرسى مطروح، انتشار باعة البالونات وألعاب الأطفال بعد صلاة الفجر استعدادًا لتوافد المواطنين على صلاة عيد الأضحى المبارك.





ورصدت “فيتو” انتشار باعة البالونات وغزل البنات وألعاب الأطفال بمحيط مسجد الفتح أحد أكبر المساجد بمدينة مرسى مطروح وذلك استعدادًا لتوافد المواطنين على صلاة عيد الأضحى المبارك، وتراوحت أسعار البالونات بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للواحدة.

228 ساعة لأداء صلاة عيد الأضحى بمطروح

وكانت مديرية الأوقاف بمطروح أعلنت الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك بتجهيز 228 ساحة ومسجد لأداء صلاة العيد الأضحى منها 28 ساحة صلاة بجانب عدد 200 مسجد من المساجد الكبرى وذلك بمدن ومراكز المحافظة لاستيعاب أعداد المصلين.

ومن جانبه أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق في نطاق المحافظة مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لاتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الحلول الفورية.

فتح المجازر بالمجان في عيد الأضحى بمطروح

وشدد محافظ مطروح على فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد، مع مناشدة المواطنين وعدم الذبح خارج المجازر أو إلقاء مخلفات الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأكد محافظ مطروح توافر كافة السلع الاساسية والمواد الغذائية مع طرح كميات من اللحوم الطازجة والمجمدة بالمنافذ لتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى مع وضع خطة عمل للجنة المرور على المحلات والمطاعم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من (السياحة - مجالس المدن - التموين - الطب البيطرى - الصحة - القوى العاملة) وغيرها لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومحلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المطروحة للاستهلاك الآدمى وضبط أي مخالفات. بجانب تأكيد زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتلبية حاجة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحي والمصيفي على المحافظة خلال إجازة العيد.



كما تم رفع حالة الاستعداد في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف وإلغاء الإجازات مع توافر المستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم في جميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى الأماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي.

تجهيزات محافظة مطروح لاستقبال عيد الأضحى

كذلك التنسيق بين إدارة المرور ومجلس مدينة مرسى مطروح لإعداد خطة مرورية لمنع التكدس المروري بالشوارع وشواطئ المدينة مع تكثيف الحملات لمنع التجاوزات والتشديد على متابعة نقاط وسيارات الإسعاف على جميع الطرق والشواطئ ومناطق التجمعات السكنية وتوافر المنقذين بالشواطئ مع قيام الادارة العامة للسياحة والمصايف بتكثيف المرور على الشواطئ وتذليل أى عقبات تواجه زائرى المحافظة، مع المرور الدورى على المطاعم والكافتيرات والمحلات العامة لضمان جودة الخدمة المقدمة وسلامة المعروض أمام المواطنين ورواد المحافظة من المصطافين.

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