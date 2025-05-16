إقبال المواطنين على شاطئ مطروح بسبب الموجة الحارة (صور)

شهد شاطئ مطروح العام، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من أهالي المحافظة، بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد.

ورصدت عدسة “فيتو” بالصور اللمسات الأخيرة من أعمال التطوير الجارية على كورنيش مدينة مرسى مطروح، والتي تسير بوتيرة متسارعة استعدادًا لاستقبال موسم الصيف، وشملت هذه التطويرات تحسين الأرصفة وتجميل المساحات الخضراء، إلى جانب تركيب مقاعد جديدة وإنارة حديثة تضفي طابعًا جماليًا على الواجهة البحرية.

موجة حر شديدة تضرب البلاد

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض، اليوم الجمعة، لموجة شديدة الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، بما في ذلك السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد، في حين يكون الطقس معتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق، بما في ذلك جنوب الصعيد.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وشرب كميات كافية من المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير معتادة في مثل هذا التوقيت من العام.

وتترقب محافظة مطروح استقبال أعداد أكبر من المصطافين خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع العطلات الرسمية وتحسن حالة الطقس.

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