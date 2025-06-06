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محافظات

مساجد ضواحي بورسعيد تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك (صور)

مساجد ضواحي بورسعيد
مساجد ضواحي بورسعيد تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو

شهدت ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجدي السيدة زينب والحرمين بمنطقتي بنك الإسكان والتصنيع بضواحي بورسعيد، حالة من الاستعدادات القصوى لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد بعد ساعات قليلة من الآن.

مساجد الضواحى بورسعيد تستعد لصلاة عيد الاضحى المبارك، فيتو 
مساجد ضواحي بورسعيد تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو

تجهيزات مساجد حي الضواحي ببورسعيد لعيد الأضحى

وبالفعل، تم إبعاد كافة السيارات بتلك المناطق، وقام أهالي المنطقة بوضع السيارات الخاصة بهم بعيدًا عن محيط المكان المخصص كساحة للصلاة، كما تم إغلاق الشوارع المؤدية لساحات الصلاة أمام حركة المرور.

مساجد الضواحى بورسعيد تستعد لصلاة عيد الاضحى المبارك، فيتو
مساجد ضواحي بورسعيد تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو

ورصدت عدسة “فيتو” التجهيزات في ساحات الصلاة بمسجدي السيدة زينب والحرمين بحي الضواحي، حيث تم تقسيم الساحتين إلى مصلى للرجال وآخر للنساء، وتم وضع البنرات والزينات لإدخال السعادة على قلوب الصغار والكبار على حد السواء.

مساجد الضواحى بورسعيد تستعد لصلاة عيد الاضحى المبارك، فيتو
مساجد ضواحي بورسعيد تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو

حملات نظافة على أعلى مستوى قبل فرش أرضية ساحات الصلاة

ومن جانبها، حرصت شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي ببورسعيد، على الإشراف على حملة النظافة المكثفة بأرض الساحتين والشوارع المؤدية إليهما، وذلك للبدء في فرش أرضية الساحات بالسجاجيد.

مساجد الضواحى بورسعيد تستعد لصلاة عيد الاضحى المبارك، فيتو
مساجد ضواحي بورسعيد تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو

وكان اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، قد شدد، خلال تصريحات صحفية، على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استعداد قصوى، وتعمل على مدار الساعة لضمان توفير الخدمات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أن الهدف هو تقديم أفضل الخدمات وتهيئة الأجواء المناسبة ليقضي المواطنون إجازة عيد آمنة ومريحة.

 

 الضواحى بورسعيد تستعد لصلاة عيد الاضحى المبارك، فيتو
 الضواحي تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو
مساجد الضواحى بورسعيد تستعد لصلاة عيد الاضحى المبارك، فيتو
ضواحي بورسعيد تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك، فيتو

 

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