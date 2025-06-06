الجمعة 06 يونيو 2025
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فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود، شلالات من البلالين تزين عيد الأضحى 2025 (فيديو)

صلاة العيد، فيتو
صلاة العيد، فيتو
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تحولت ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، صباح اليوم، إلى لوحة بهجة وسعادة غامرة، عقب انتهاء المصلين من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2025. 

فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (1)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (1)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (2)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (2)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (3)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (3)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (4)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (4)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (5)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (5)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (6)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (6)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (7)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (7)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (8)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (8)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (9)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (9)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (10)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (10)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (11)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (11)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (12)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (12)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (13)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (13)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (14)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (14)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (15)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (15)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (16)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (16)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (17)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (17)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (18)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (18)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (19)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (19)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (20)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (20)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (21)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (21)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (22)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (22)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (23)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (23)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (24)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (24)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (25)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (25)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (26)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (26)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (27)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (27)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (28)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (28)

ورصدت عدسة فيتو، إلقاء "شلالات" من البلالين الملونة من أعلى، لتغمر الساحة وتملأ الأجواء بالفرحة والسرور بين جموع المصلين.

لم يكد الإمام ينتهي من خطبة العيد حتى بدأت البالونات تتساقط، بألوانها الزاهية، وعلى الفور، سادت حالة من الفرحة العفوية في المكان، حيث علت أصوات الضحكات والهتافات، وتسابق الكبار والصغار على حد سواء لالتقاط البالونات المتساقطة.

تداخلت صيحات الأطفال المبهجة مع ابتسامات الكبار، في مشهد عكس روح العيد وبهجته، حيث كان الجميع يتسابقون لالتقاط أكبر عدد ممكن من البالونات، بينما انخرط البعض في اللعب بها، والتقط آخرون صورًا تذكارية لهذه اللحظة فرحا بقدوم العيد.

استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. تجهيز ٦٢٤٠ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز أكثر من ٦٠٠٠ ساحة، بخلاف المساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم، وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل تجهيز الساحات بالمصليات المناسبة، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة. 

كما تم تكليف فريق من الأئمة والخطباء بالإشراف على الساحات وإلقاء خطبة العيد، بما يعزز من روحانية المناسبة، ويؤكد على القيم الإسلامية السمحة.

كما تم توزيع الساحات بعناية وفق معايير تشمل سهولة الدخول والخروج، وتخصيص أماكن مناسبة للنساء، وضبط مواقع أجهزة الصوت، وتوفير مساحات لصف المركبات، وتفادي تعطيل حركة المرور، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الغاية المنشودة من إقامة الشعيرة.

فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (29)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (29)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (30)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (30)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (31)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (31)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (32)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (32)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (33)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (33)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (34)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (34)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (35)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (35)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (36)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (36)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (37)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (37)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (38)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (38)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (39)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (39)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (40)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (40)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (41)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (41)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (42)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (42)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (43)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (43)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (44)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (44)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (45)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (45)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (46)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (46)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (47)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (47)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (48)
فرحة بساحة مسجد مصطفى محمود (48)

واتخذت وزارة الأوقاف استعدادات قوية سواء على مستوى التنسيق مع المؤسسات المختلفة لضمان تيسير إقامة الصلاة، أو على مستوى الإعداد الفكري والتوعوي، من خلال توجيه أبنائها من الأئمة والدعاة؛ لتذكير المصلين بقيم الإحسان في المعاملة، وصون الشعيرة من الرياء، والالتزام بالضوابط الصحية والشرعية أثناء أداء مختلف مظاهر العيد.

 

تنبيهات وزارة الأوقاف بخصوص صلاة العيد

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

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