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أخبار مصر

السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى اليوم في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة مسجد مصر الكبير.

 

صلاة عيد الأضحى المبارك

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله (عز وجل) أن يتقبل عباداتهم ودعواتهم، وأن ينعم على بلادهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم بالعيد وتمنى لهم عيدًا سعيدًا مباركًا.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي صلاة عيد الاضحي المبارك

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