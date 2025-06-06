إليسا ومروان خوري، لقاء طربي يعيد الزمن الجميل على أنغام البيانو (فيديو)

في أمسية غنائية ساحرة، ألهبت الفنانة اللبنانية إليسا المسرح بصوتها، ورافقها الفنان مروان خوري على البيانو، في لحظات طربية استثنائية.

"بتمون" تشعل الأجواء.. إليسا تتألق بالدقة والإحساس

"بتمون ع الدقة ولولا القلب شو بيقى".. بهذه الكلمات المليئة بالشغف، غنت إليسا أغنيتها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحضور، مؤكدة خلال برنامج “طرب مع مروان” الذي يقدمه مروان خوري، المذاع على قناة “العربي 2” مكانتها الطربية.

"لو".. ديو حالم يعيد وهج الذكريات

"لو غمضتن عينيي وغفيت.. عشت الحلم لحظة وصحيت".. كلمات عاشها الجمهور من جديد مع ديو رائع جمع إليسا ومروان خوري، امتزجت فيه الرومانسية بعذوبة اللحن.

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"على دربك".. ورد وياسمين على مفاتيح البيانو

"مندورة ع إيامك للورد وللياسمين".. دفق من الحنين والدفء قدمه الثنائي في أداء باهر لأغنية "على دربك"، عزفًا وغناءً، على أنغام البيانو.



"العد العكسي".. بداية جديدة بلحن الفرح

"وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة"، اختتم الثنائي أمسيتهم بأغنية "العد العكسي"، في لحظة أمل وحياة، رسمت البسمة على وجوه الحاضرين.

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