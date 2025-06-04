الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 أمس قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس.

ونفت الأنباء التي تفيد بعدم صحة الاستهداف، مؤكده أنه استهدفت "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعال النيران فيها جنوبي خان يونس وتم رصد هبوط الطيران المروحي للإجلاء.

وكانت أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

أحدث إحصاء لضحايا الاحتلال الإسرائيلي على غزة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتقاء أكثر 52 شهيدا و503 مصابين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت صحة غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر 54,470 ألف شهيد و124,693 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

واستشهد 8 فلسطينيين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على شمالي قطاع غزة.

وأدى ذلك إلى ارتقاء 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال طالبي المساعدات الإنسانية في غزة.

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