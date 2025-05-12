الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

حبس متهم بقتل خالته في المنيرة الغربية بدافع السرقة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل خالته داخل شقتها بمنطقة المنيرة الغربية، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، ويدعى "محمد. ج" ويبلغ من العمر 31 عامًا، استغل لحظة طلب خالته كوبًا من الماء، فتوجه إلى المطبخ وأحضر لها زجاجة مياه بعدما أفرغ بها قطرة بها مادة طبية تسبب الوفاة، وقدمها لها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وبعد تنفيذ جريمته، استولى على أموالها وهاتفها المحمول، وفر هاربا.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من إحدى السيدات يفيد بالعثور على جثة عمتها، البالغة من العمر 53 عاما، داخل شقتها، مع وجود شبهة جنائية في الوفاة.

ووجهت المبلغة الاتهام إلى نجل شقيقة المجني عليها، مشيرة إلى تورطه في الواقعة، وعلى الفور تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بحبسه.

 

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