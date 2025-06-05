كرم الشراقوة، حملة شبابية لإطعام الصائمين في يوم عرفة (فيديو وصور)

صيام يوم عرفة، نظم مجموعة من شباب الشرقية مبادرة لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات على الطريق، في مشهد إنساني يفيض بالعطاء والتراحم.

ويتكرر هذا المشهد سنويا في محافظة الشرقية، وتحديدًا على طريق "العباسة – أبو حماد – الزقازيق.

مبادرة شبابية لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات بالشرقية،فيتو

مبادرة شبابية لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات بالشرقية،فيتو

أبو شامة مصطفى، أحد المتطوعين من مدينة أبو حماد، يروي تفاصيل التجربة قائلا: مع كل سيارة تتوقف، نكسب دعوة طيبة، وربما دمعة امتنان، نحن نوزع وجبات بسيطة: قرص طرية، قطعة جبنة، تمر، عصير، فاكهة، وأحيانًا أرز باللبن، لكنها وجبة محبة قبل أن تكون طعامًا، ومشروبا نروي به عطش المتنقلين ونُشعرهم أن هناك من يفكر فيهم، حتى وإن كانوا غرباء.

مبادرة شبابية لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات بالشرقية،فيتو

تركوا انشغالاتهم ليقفوا على الطرقات تحت أشعة الشمس يحملون كراتين الخير

المشهد لا يقتصر على نوعية الطعام، بل على الروح التي تحمله. شباب في مقتبل العمر، تركوا انشغالاتهم ليقفوا على الطرقات تحت أشعة الشمس، يحملون كراتين الخير، ويقدّمونها للمارة بفرح داخلي لا يُشترى.

مبادرة شبابية لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات بالشرقية،فيتو

مبادرة شبابية لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات بالشرقية،فيتو

ويأتي هذا العطاء متزامنًا مع يوم عرفة، اليوم الذي وصفه النبي محمد ﷺ بأنه يكفر ذنوب سنتين، إذ قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده."، ما يجعل العمل الصالح فيه مضاعفًا في الأجر والفضل.

مبادرة شبابية لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات بالشرقية،فيتو

مبادرات مثل هذه لا تُعلَن عبر منصات رسمية، ولا تبحث عن الأضواء، بل تنمو بهدوء من قلب المجتمع، وتزدهر بصدق نوايا المشاركين فيها. هي تجسيد حي لمفهوم التكافل الاجتماعي الذي يتميز به المصريون، ولوجه الشرقية المضيء الذي يظهر دومًا في مواسم الخير.

إنه يوم عرفة، لكن في الشرقية هو أيضًا يوم للكرم، للإنسانية، وللقلوب التي تُفطر الآخرين قبل أن تُفطر.

مبادرة شبابية لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات بالشرقية،فيتو

من السنة النبوية، تعرف على فضل صيام يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه

صيام يوم عرفة، يعتبر الصيام أحد الركائز الأساسية في الإسلام، كما يحظى بفضل كبير بين المسلمين، إذ يُعتبر عبادة مقرَّبة إلى الله وفرصة لتطهير النفس وتقويتها.

كما أن صيام يوم عرفة يعتبر من الأعمال العظيمة عند الله، وفي هذا السياق نستعرض الأحاديث التي دلت على فضل صيام يوم عرفة من السنة النبوية الشريفة.

وقد ورد في فضل يوم عرفة وفضل صيامه عدة أحاديث نستعرضها في السطور التالية.

مبادرة شبابية لتوزيع وجبات خفيفة وعصائر و1000 زجاجة مياه على المارة والسيارات بالشرقية،فيتو

يكفر ذنوب سنتين

- روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ).

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