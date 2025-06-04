الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن تعلن توزيع 70 ألف وجبة إفطار في يوم عرفة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تنظيم أول إفطار جماعي غدا الخميس  يوم عرفة بمشاركة نحو 70 ألف مستفيد من 25 محافظة، وذلك بهدف رسم البهجة على وجوه المشاركين وإدخال السعادة لقلوب المصريين بشكل عام.

وتهدف المبادرة إلى لم الشمل وإحياء قيم المودة والمحبة والسلام والتسامح والتراحم، كما أنها صورة من صور التكافل الاجتماعي والتعاون، من خلال عمل جماعي يجمعنا على مائدة واحدة في جو روحاني خلال وقفة عيد الأضحى المبارك، ويشارك فيه آلاف المصريين، من مختلف محافظات الجمهورية.

توزيع 70 ألف وجبة إفطار يوم عرفة

ومن المقرر أن يتم غدا الخميس توزيع 70 ألف وجبة إفطار يوم عرفة على 25 محافظة من خلال  بـ60 قرية هذا بخلاف توزيع حوالي 2000 وجبة من خلال 15 نقطة منتشرة على مستوى 10 محافظات.

مؤسسات المجتمع المدني 

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني كانت قد أطلقت خلال شهر رمضان الماضي مبادرة "بيوت المحروسة"، والتي استهدفت تقديم 100 مليون وجبة إطعام في رمضان، حيث شملت وجبات الإفطار والسحور في موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة والكوبونات والوجبات التي توزع علي المنازل في مختلف محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي التكافل الاجتماعي عيد الأضحي المبارك مؤسسات المجتمع المدني مؤسسة مصر الخير وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية

وزيرة التضامن تلتقي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية

التضامن تنفذ المرحلة الثانية لبرنامج تدريب العاملين على الإسعافات الأولية

التضامن تشارك في ورشة عمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إسطنبول

الأكثر قراءة

الزمالك يجبر الأهلي على قرار مفاجئ بشأن زيزو

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة

هل يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب؟

الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى مها الصغير

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

الزمالك يجهز شكوى دولية ضد زيزو

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يبدأ الوقوف بعرفات وهل يجب البقاء حتى غروب الشمس؟ الأزهر يوضح (فيديو)

هل فضل دعاء يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم تنظيف المكان

المزيد
الجريدة الرسمية