مشهد مهيب لغياب شمس يوم عرفة (فيديو)

موسم الحج 2025، نشرت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس، فيديو يرصد لحظة غروب شمس يوم عرفة، وذلك أثناء تأدية حجاج بيت الله الحرام للركن الأعظم.

ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للنفرة إلى مشعر مزدلفة، وذلك بعد انتهاء الوقوف بعرفة.

حجاج بيت الله الحرام يتأهبون للنفرة إلى مزدلفة

وصلى حجاج بيت الله الحرام الظهر والعصر في مشعر عرفات جمع تقديم مع القصر، لكن إن صلاهما جمع تأخير أو صلى كل صلاة في وقتها فلا شيء عليه.

وينتظر الحاج في عرفة إلى غروب الشمس، ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء مسْتقبِلًا القبلة.

والوقوف بعرفة مُمْتَد إلى طلوع الفجر من يوم العاشر؛ فمَنْ أدرك عرفة في أي جزء من الليل قبل الفجر صحّ وقوفه بها.

ثم يذهب الحاجّ بعد الغروب إلى مزدلفة، ومن السنة أن يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس من يوم العاشر.

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