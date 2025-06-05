تشكيل منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

أعلن الأسترالي جراهام ارنولد، المدير الفني لـمنتخب العراق، تشكيل أسود الرافدين أمام منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة التي ستقام اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب العراق

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم



تقام مباراة العراق وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

وتنقل مباراة العراق ضد كوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم عبر القنوات التالية:

- قناة BEIN SPORTS 1

- قناة الكأس HD6.



ويتواجد منتخبا فلسطين والعراق، في المجموعة الثانية، في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، بجانب منتخبات الأردن وكوريا الجنوبية والكويت وعمان.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم، برصيد 12 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين.

بينما منتخب كوريا الجنوبية، يحتل المركز الأول في المجموعة، برصيد 16 نقاط، إذ فاز بـ4 لقاءات والتعادل في 4 مباريات وتلقى 4 هزائم.

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