بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أمريكا استعدادا لمونديال الأندية (فيديو)

وصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة في أمريكا وذلك استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث غادرت البعثة أمس ووصلت إلى الإمارات ترانزيت قبل استقلال طائرة أمريكا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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