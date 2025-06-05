القومي لثقافة الطفل يحتفل بعيد الأضحى بالحديقة الثقافية وحديقة الفنون

يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل بعيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وبحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعروض والورش الفنية المتنوعة.

احتفالات القومى لثقافة الطفل بعيد الاضحي

ويشمل برنامج الاحتفالات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض "الأراجوز".

-عرض "المهرج".

يوم الأربعاء الموافق ١١ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض عرائس "الماريونت".

-عرض فريق "بنات وبس" الاستعراضي.

يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض المهرج.

-عرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم.

يوم الجمعة الموافق ١٣ يونيو:

-ورش فنية متنوعة (رسم على الوجه، تشكيلات ورقية، تلوين فخار، رسم حر).

-عرض "الأراجوز".

-عرض عرائس "الماريونت".



فيما يشمل برنامج الاحتفالات بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم



يوم الاثنين الموافق ١٦ يونيو:

-نادى السينما.

-نشاط رياضي.

-عرض "مسرح عرائس".

-عرض "عرائس ماريونيت".

-ورش فنية متنوعة.

يوم الثلاثاء الموافق ١٧ يونيو:

-حفل توقيع كتاب.

-نشاط رياضي.

-عرض "مسرح عرائس".

-عرض "عرائس ماريونيت".

-ورش فنية متنوعة.

علما بأن جميع الأنشطة المقدمة مجانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.