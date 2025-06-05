البلوزات تبدأ من 85 جنيها، أسعار الملابس النسائية في وكالة البلح بمناسبة عيد الأضحى (فيديو وصور)

تشهد الأسواق الشعبية إقبالا كبيرا مع دخول موسم عيد الأضحى المبارك 2025، بحثًا عن ملابس جديدة.

وتأتي وكالة البلح، المعروفة تاريخيًا كواحدة من أقدم وأشهر الأسواق التجارية في القاهرة، في مقدمة هذه الوجهات، حيث تشهد في هذه الفترة من كل عام إقبالًا كبيرًا من المتسوقين، خاصة العائلات التي تبحث عن ملابس ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

وكالة البلح في القاهرة سوق شعبي أساس بيع “استوكات مستورد”

تتميز وكالة البلح بأسعارها المنخفضة مقارنة بالأسواق التجارية الكبرى، مع تنوع كبير في المعروضات التي تشمل الملابس النسائية والرجالية والأطفال، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب والإكسسوارات. وتعتبر الملابس النسائية من أكثر الأقسام رواجًا، نظرًا لتحديث الموديلات بشكل مستمر وتفاوت الأسعار لتلبية احتياجات جميع الطبقات الاجتماعية.

أسعار الملابس النسائية للعيد في الوكالة

الملابس النسائية في وكالة البلح بالقاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025

ومع اقتراب عيد الأضحى لعام 2025، بدأت حركة البيع والشراء في الوكالة تشهد زيادة ملحوظة، وسط حالة من الترقب بين الزبائن بشأن الأسعار التي تأثرت بتقلبات السوق وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.

ورغم ذلك، لا تزال وكالة البلح تحتفظ بجاذبيتها كمكان يوفر "صفقة رابحة" لكل سيدة تبحث عن مظهر أنيق دون أن تثقل كاهل ميزانيتها.

أسعار الملابس النسائية للعيد في الوكالة

تتوجه أنظار المصريين نحو الأسواق الشعبية التي كانت دائمًا ملاذًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، بحثًا عن ملابس جديدة تناسب فرحة العيد وتلائم إمكانياتهم المالية.

وتعتبر وكالة البلح، المعروفة تاريخيًا بأنها واحدة من أقدم وأشهر الأسواق التجارية في القاهرة، في مقدمة هذه الوجهات، حيث تشهد في هذه الفترة من كل عام إقبالًا كبيرًا من المتسوقين، خاصة العائلات التي تبحث عن ملابس ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

أسعار الملابس النسائية للعيد في الوكالة

وفي جولة قامت بها "فيتو" داخل سوق وكالة البلح في القاهرة، نقدم لكم تقريرًا شاملًا عن أسعار الملابس النسائية وبعض النصائح الهامة للراغبين في التسوق من هذا السوق الشعبي المميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

قال مصطفى في حديثه مع "فيتو"، إنه مع حلول الأعياد والمناسبات، وبالتحديد عيد الأضحى، يقدمون تشكيلة متنوعة من الملابس النسائية "ستوكات ومستورد فرز أول" تأتي من الدول الأجنبية وبعدها من دول الخليج.

أسعار الملابس النسائية للعيد في الوكالة

وتابع قائلًا: الملابس تتضمن مجموعة من الموديلات العصرية مثل "الفساتين، الفساتين القصيرة، البلوزات، التيشيرتات، البليزرات والبنطلونات" بأشكال وأحجام تناسب الجميع.

وأضاف أن الأسعار في الأيام العادية تكون في متناول الجميع، ولكن في الأعياد والمناسبات يقومون بعمل عروض وتخفيضات على الملابس، مشيرًا إلى أن الهدف هو "لكي يتمكن الجميع من الشراء والاحتفال".

أسعار الملابس النسائية للعيد في الوكالة



قال مصطفى لـ "فيتو" إن بعض الناس يعتقدون أن ملابس الوكالة هي ملابس مستعملة ولا تصلح للاستخدام، وهذا غير صحيح. الملابس في حالة جيدة والدليل على ذلك هو الإقبال الكبير على الشراء. فكرة الملابس "ستوكات ومستورد فرز أول" تعني أنها متوفرة بشكل جيد.

وأضاف قائلًا: "أسعار البراندات هنا مناسبة للجميع، والكل يستطيع شراءها"، خاصةً وأن هناك بلوزة في براند معين، سعرها أضعاف سعر شراء نفس البلوزة في الوكالة، حيث يوفرون الملابس البراند بأسعار مناسبة.

وأوضح أن الملابس تأتي في حالة جيدة ونظيفة، حيث يتم كيها وعرضها في المحلات، مما يجعلها تنال إعجاب الجميع ويقبلون على شرائها.

أسعار الملابس النسائية للعيد في الوكالة

أنواع وأسعار الملابس النسائية في وكالة البلح بمناسبة عيد الأضحى

أما بالنسبة لأنواع وأسعار الملابس النسائية في الوكالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد ذكر أن الزائر يمكنه ملاحظة التنوع الكبير في المعروض من الملابس النسائية، التي تختلف في خاماتها وموديلاتها وأسعارها لتناسب جميع الأذواق والمستويات الاجتماعية.

ومع اقتراب موسم عيد الأضحى، حرص التجار على توفير مجموعة واسعة من الملابس التي تناسب الطابع الاحتفالي، سواء للمناسبات أو للارتداء اليومي.

وأشار إلى أن أسعار البلوزات النسائية القطنية المعروضة خارج المتاجر تبدأ من 85 جنيهًا، وقد تصل إلى 150 جنيهًا للأنواع ذات الجودة العالية أو التصاميم العصرية.

أما التيشيرتات، فتبدأ أسعارها من 250 جنيهًا، وتتوفر منها موديلات كاجوال وشبابية بألوان متنوعة.

وأضاف أن البنطلونات القماش والجينز تعد من أكثر القطع طلبًا، حيث تتراوح أسعارها بين 125 و350 جنيهًا، حسب الخامة (قطن، جينز، ليكرا) والموديل (واسع، سكيني، هاي ويست).

كما يُلاحظ إقبال كبير على الفساتين الصيفية، خاصة المزينة بالنقوش والألوان الزاهية، وتتراوح أسعارها بين 200 و500 جنيه، وهي مثالية لزيارات العيد والمناسبات.

أما العبايات النسائية، فقد شهدت استقرارًا في أسعارها مقارنة بالعام الماضي، حيث تبدأ من 150 جنيهًا للأنواع البسيطة، وقد تصل إلى 350 جنيهًا للعبايات المزخرفة أو ذات الخامات الثقيلة.

وتعتبر العباية قطعة أساسية للعديد من السيدات في الأعياد، خصوصًا في الزيارات العائلية الرسمية.

أسعار الملابس النسائية للعيد في الوكالة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.