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لم الشمل قبل العيد، تضامن الدقهلية تعيد فتاة لأسرتها بكفر الشيخ

تسليم الفتاة لأسرتها،
تسليم الفتاة لأسرتها، فيتو

أعلن الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن عودة  فاطمة البالغة من العمر 22 عاما إلى أحضان أسرتها بكفر الشيخ، حيث تم تسليمها لوالدها قبل عيد الأضحى المبارك، لتكتمل فرحة الأسرة بلم شملهم قبل حلول العيد.

اتلم شملهم قبل العيد...تضامن الدقهلية يعيد فتاة لأسرتها بكفر الشيخ 

وتابعت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية،نجاح فريق التدخل السريع بالدقهلية، بالتعاون مع جمعية بداية جديدة للإيواء في الوصول إلى أسرة "فاطمة" البالغة من العمر 22 سنة، والتي كانت قد تداول بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها متواجدة عند مدرسة النهضة بمدينة ببلقاس، وتم التواصل مع والدها وأسرتها بمحافظة كفر الشيخ بعد التأكد من هويتها.

عادت الابنة إلى أحضان أسرتها بفضل جهود فريق التدخل السريع

تم التعامل مع الحالة بحضور نادية دياب، رئيس الفريق، تم توجيه الأسرة إلى دار بداية للايواء لتلتقي بالابنة فاطمة، وانتابت الجميع فرحة عارمة بلم شملهم، خاصة قبل عيد الأضحى المبارك، حيث عادت الابنة إلى أحضان أسرتها بفضل جهود فريق التدخل السريع.

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