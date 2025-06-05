الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

باسم مغنية يصل القاهرة من أجل فيلم الحارس

باسم مغنية
باسم مغنية

وصل الفنان اللبناني باسم مغنية إلى القاهرة من أجل تصوير دوره بفيلم “الحارس” مع الفنان هاني سلامة.

وقال باسم مغنية في تصريح خاص لـ “فيتو” إنه يجسد دورا جديدا للغاية، والذي سوف يكون مفاجأة للجمهور، كما أنه سعيد بمشاركته في السينما المصرية خلال تلك الفترة بعملين، وهما فيلم “الحارس” و“صقر وكناريا”.

وأضاف باسم  أن الفيلمين يستغرقان قرابة الأربعة أسابيع تصوير، ومن المحتمل أن يعرضا خلال عام 2025 بالسينمات المصرية والعربية.

 

عودة الفنان هاني سلامة إلى السينما

ويشهد فيلم “الحارس”، عودة الفنان هاني سلامة إلى السينما، بعد غياب استمر قرابة 14 عاما، حيث كانت آخر أفلامه هو “واحد صحيح”، الذي عرض عام 2011، وشارك في بطولته عمرو يوسف ورانيا يوسف وياسمين رئيس وأخرجه هادي الباجوري.

 

جدير بالذكر أن فيلم الحارس من بطولة هاني سلامة وباسم مغتية ومريهان حسين ومرام على وأحمد الرافعي ومن إخراج ياسر سامي 

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الحارس فيلم الحارس هاني سلامه

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