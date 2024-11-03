الأحد 03 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

هاني سلامة يعود للسينما بعد 14 عاما من الغياب

هاني سلامة
هاني سلامة

تعاقد مؤخرًا الفنان هاني سلامة على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “الحارس”، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر قرابة 14 عاما، حيث كانت آخر أفلامه هو “واحد صحيح”، الذي عرض عام 2011، وشارك في بطولته عمرو يوسف ورانيا يوسف وياسمين رئيس وأخرجه هادي الباجوري.

 

فيلم الحارس

ومازال فيلم الحارس في مراحل التحضير الأولية، حيث يجتمع هاني سلامة مع المخرج ياسر سامي خلال الفترة المقبلة لاختيار أبطال العمل والإستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالعمل. 

 

من جانب آخر يشارك الفنان هاني سلامة في السباق الرمضاني القادم بمسلسله المرحل "أمير العوامري"، الذي استأنف تصويره منذ ما يقرب من أسبوع، بعد الانتهاء من كافة المشكلات الإنتاجية التي واجهت صناع العمل.

 

مسلسل هاني سلامة

ويجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يدعى أمير العوامي الذي يواجه العديد من الصراعات ساعيًا لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

مسلسل أمير العوامري بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أنه تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات أدت إلى تأجيله.

 

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