الخميس 05 يونيو 2025
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أخبار مصر

ندوات وعظ وحلقات أدعية بمخيمات الخمس نجوم في عرفات

مخيمات حجاج قرعة
مخيمات حجاج قرعة الحج السياحي

شهدت مخيمات حجاج السياحة الخمس نجوم، تنظيم سلسلة من البرامج التوعوية والإرشادية التي استهدفت رفع الوعي بمناسك الحج وآداب تأديتها، ضمن إطار خدمات متكاملة تجمع بين الراحة الجسدية والتزكية الروحية.

مخيمات حجاج قرعة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة

وتخللت الفعاليات خدمات ضيافة فاخرة، ووجبات متنوعة، إلى جانب تنظيم مسارات داخلية لتسهيل حركة الحجاج وتعريفهم بمرافق المخيم، مما أسهم في خلق تجربة متكاملة وآمنة.

وكانت حلقات الوعظ والتوعية من أبرز محطات اليوم، حيث شهدت حضورًا وتفاعلًا واسعًا من ضيوف الرحمن، وتناولت موضوعات هادفة شملت: الأخلاق في الزحام، آداب الحج، وتوجيهات صحية وشرعية مهمة، بإشراف كوكبة من الدعاة المتخصصين.

خدمات التغذية لحجاج قرعة الحج السياحي

وقال المطوف علاء محضر والمسئول عن تقديم خدمات الطوافة لحجاج قرعة الحج السياحي 5 نجوم، أن كل تفاصيل اليوم تم تصميمها بعناية ليعيش الحاج تجربة متكاملة تُرضي قلبه قبل جسده، مضيفًا: نشرف دائما بخدمة المصريين.. وسنعى لراحة وسلامة وسعادة الحجاج.

وأكد عدد من الحجاج أن هذه اللقاءات تركت أثرًا بالغًا في نفوسهم، وأسهمت في تعزيز معاني السكينة والوعي بسلوك الحاج خلال تأدية المناسك.

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