محافظ الدقهلية أثناء استقبال المهنئين بعيد الأضحى: مصر قادرة على تخطي أي تحديات

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن العيد رسالة حب نتبادلها بيننا جميعا، مشيرا إلى أن هذه الملحمة التي نشهدها اليوم وهذا الاصطفاف بين جموع الشعب العظيم بنسيجه الواحد مسلمين ومسيحيين دليل قوة وتآخي، مؤكدا أن مشهد تلقي التهاني اليوم يجسد الوحدة الوطنية بين جميع المصريين.

مصر قادرة على تخطي أي تحديات وتنهض بترابطنا وتشابك أيدينا

وأكد محافظ الدقهلية أن مصر قادرة على تخطي أي تحديات، وأضاف، علينا أن نجعل كل يوم عيد بتواصلنا وتكاتفنا، وأكد أن مصر تنهض بترابطنا وتشابك أيدينا، وأن مصر تقوم ببناء ضخم بفضل حب الشعب لوطنه وثقته في القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يبذل كل الجهود المخلصة والذى يحقق إنجازات كل يوم، ونتخذه القدوة والمثل الأعلى في البذل والإخلاص وحب الوطن.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، المهنئين بـعيد الأضحى المبارك، بديوان عام المحافظة، في أجواء تسودها البهجة والمحبة، حيث استقبل الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارات، ورؤساء قطاعات الخدمات والمرافق، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين بالدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وهنأ محافظ الدقهلية كافة الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بعيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم قضاء عيد سعيد، وداعيا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعياد وأن يعيده الله علينا جميعًا بالخير والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ودوام الاستقرار.

بعث محافظ الدقهلية بالتهنئة لشعب الدقهلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كما بعث محافظ الدقهلية بالتهنئة لشعب الدقهلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يديم الله سبحانه وتعالى الأيام السعيدة وأن يمنحنا الإخلاص في العمل لأجل رفعة وطننا، وأن تستمر مسيرة البناء والعطاء لتحقيق مزيدا من التقدم والرخاء لأجل أبناءنا وأهلنا في كل مكان.

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