التيشيرت الأولادي تبدأ من 100 جنيه، أسعار ملابس الأطفال في وكالة البلح (فيديو)

سوق وكالة البلح يُعتبر من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية والتجارية في مصر، خاصةً في مجال تجارة الملابس الجاهزة بأسعار معقولة.

يتميز السوق بأنه وجهة رئيسية للعائلات التي تبحث عن ملابس ذات جودة عالية بأسعار أقل من تلك الموجودة في المولات أو المحلات الكبرى، مما يجعله الخيار المثالي للكثيرين خلال موسم العيد.

أسعار ملابس العيد الاطفال في وكالة البلح

شراء الملابس يُعتبر من أبرز طقوس الاحتفال بالعيد في المجتمع المصري، وهو تقليد متوارث يعكس الفرح ويمنح الأطفال شعورًا بالتميز والانتماء للعيد.

وفي قلب العاصمة، وتحديدًا في منطقة الوكالة (وكالة البلح)، تتحول الحركة إلى خلية نشطة، حيث يتوافد الآلاف من المواطنين بحثًا عن ملابس عيد أنيقة لأطفالهم بأسعار تناسب ميزانياتهم.

تتنوع المعروضات في الوكالة من ملابس أطفال رسمية وفساتين وأطقم كاملة تناسب أجواء العيد، إلى ملابس كاجوال وعملية تناسب الخروج والتنزه.

ويقدم السوق تشكيلات واسعة تلائم جميع الأعمار، من حديثي الولادة حتى سن المراهقة، بجودة جيدة وأسعار تنافسية، سواء كانت محلية الصنع أو ستوكات تصدير أوروبية أو من دول الخليج.

أسعار ملابس العيد للأطفال في وكالة البلح

وفي جولة قامت بها "فيتو"، نقدم لكم تقريرًا كاملًا عن أسعار ملابس العيد للأطفال في وكالة البلح بالقاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025.

قال أحمد: "سوق وكالة البلح هو كنز بالنسبة للمصريين وخاصة أهالي القاهرة، لأنه يجمع بين تقديم منتجات ذات علامة تجارية وخامات جيدة وبين الأسعار المنخفضة".



وأضاف أن سوق الوكالة يتميز بخدمته لجميع فئات المجتمع، حيث يُعتبر مركزًا مهمًا للتجار وأصحاب المحلات الصغيرة، الذين يجدون فيه كميات كبيرة من الملابس بالجملة، مما يتيح لهم تحقيق أرباح كبيرة عند إعادة البيع.

وتابع قائلًا: في مواسم الأعياد، تزداد المنافسة بين المحلات داخل الوكالة، مما يؤدي إلى عروض وخصومات خاصة لجذب الزبائن، وهذا يُنعش السوق ويجعله أكثر ازدحامًا وحيوية.

وأشار إلى أن هذا السوق يُظهر تفاعلًا حيًا بين البائعين والزبائن، ويجسد نمطًا اقتصاديًا شعبيًا يعتمد على التفاوض والمساومة، مما يعكس الثقافة الاستهلاكية للمصريين وحرصهم على الحصول على أفضل قيمة ممكنة مقابل ما يدفعونه.

أسعار ملابس العيد للأطفال في وكالة البلح

وأضاف قائلًا: "وكالة البلح هي المصدر الرئيسي لبيع أستوكات الملابس"، فهي تُعتبر واحدة من أهم معالم تجارة الملابس للأطفال، ووجهة لا غنى عنها للعديد من الأسر المصرية التي تبحث عن الجودة والذوق المناسب والسعر المعقول.

وأوضح أحمد لـ "فيتو" أن ملابس الوكالة تتميز بعدة مزايا، فهي تناسب الأسر المقتدرة ماديًا والأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ملابس وكالة البلح هي ملابس مستوردة، تأتي من دول الخليج وأوروبا وتركيا، وتكون في حالة جيدة ونظيفة وتباع بأسعار مناسبة في ظل غلاء المعيشة.

وأضاف: "كل أسبوع بنز شغل جديد وملابس جديدة"، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الملابس، خاصة مع دخول فصل الشتاء والصيف، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات.

جودة خامات ملابس الاطفال في وكالة البلح بالقاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وأشار إلى أن الملابس ذات الجودة العالية والحالة الجيدة تُباع بأسعار أعلى من الملابس الأخرى، حيث يقومون بكوي الملابس وعرضها في متاجرهم، كما أضاف أن الملابس التي تم كويها تُباع بأسعار أعلى من تلك التي لم تُكوى.

وفيما يخص أسعار ملابس الأطفال في الوكالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2025، قال أحمد لـ فيتو إن الأسعار تختلف حسب كون الملابس جديدة أو قديمة، كما تختلف أيضًا حسب ما إذا كانت الملابس قد تعرضت للكوي أم لا.

أسعار ملابس العيد للأطفال في وكالة البلح

أسعار ملابس العيد للأطفال في وكالة البلح

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يتراوح سعر التيشيرت الاولادي بين 100 و125 جنيها.

سالوبيتات قطن صيفي تتراوح أسعارها بين 120 و150 جنيها.

تتراوح أسعار الفساتين البناتي بين 125 و200 جنيه حسب الخامة.

يتراوح سعر الطقم الأولادي المكون من (بنطلون + تيشيرت أو قميص) بين 250 و300 جنيه.

يتراوح سعر الفساتين البناتي (كاجوال – سهرات) بين 200 و350 جنيه، وأحيانًا أرخص حسب الخامة.

تبدأ أسعار الملابس القطن اليومية (شورتات، تيشيرتات)

من 85 إلى 120 جنيه للقطعة.

تتراوح أسعار البنطلونات الجينز أو القماش الاولادي بين 120 إلى 250 جنيها.

قمصان أولادي أنيقة (عيد رسمي) تبدأ من 125 وتصل إلى 200 جنيه.

تتراوح أسعار الفساتين البناتي عمر 15 سنة بين 220 إلى 350 جنيها حسب التصميم والموديل.

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