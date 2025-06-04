الفساتين تبدأ من 300 جنيه، أسعار الملابس النسائية في العتبة قبل عيد الأضحى (فيديو)

يحل عيد الأضحى المبارك علينا كل عام، حاملًا أجواءً روحانية واحتفالية فريدة، ويُعتبر من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في العالمين العربي والإسلامي.



وخلال هذه الأيام المباركة، تتجدد العادات والتقاليد المتوارثة المرتبطة بالاحتفال بالعيد، ومن أبرز هذه المظاهر هو الإقبال على شراء الملابس الجديدة، خاصة للنساء والفتيات، تعبيرًا عن الفرح والاستعداد للاحتفال بأناقة وتميز.

أسعار الملابس النسائية في العتبة بمناسبة عيد الأضحى

وتُعتبر منطقة العتبة في قلب القاهرة واحدة من أبرز الوجهات الشعبية والتجارية التي يقصدها آلاف المواطنين من مختلف المحافظات لشراء الملابس بأسعار تنافسية وجودة مقبولة. وقد ارتبط اسم العتبة منذ عقود بسوق نابض بالحياة، مليء بالمحلات والباعة الجائلين الذين يقدمون خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق والفئات الاجتماعية، مما يجعلها ملاذًا للكثيرين خلال مواسم الأعياد.

أسعار الملابس النسائية في العتبة بمناسبة عيد الأضحى

يشهد السوق في الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك نشاطًا استثنائيًا، حيث تزداد حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ، ويكتظ السوق بالمشترين من مختلف الأعمار، خاصة النساء اللواتي يبحثن عن ملابس عصرية بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق الأخرى.

تتنوع المعروضات في سوق العتبة بين الملابس النسائية الكاجوال والكلاسيكية، وفساتين الخروج، والعبايات، والطرح، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب والإكسسوارات. يمكن للزوار الحصول على إطلالة متكاملة بأسعار معقولة مقارنة بالمولات الكبرى أو المتاجر الراقية.

أسعار الملابس النسائية في العتبة بمناسبة عيد الأضحى

قامت فيتو بجولة في سوق العتبة، حيث نقدم لكم أبرز أسعار الملابس النسائية قبل عيد الأضحى لعام 2025، مع تسليط الضوء على أكثر الموديلات رواجًا، وتقديم نصائح مهمة للتسوق الذكي في هذه المنطقة الحيوية التي لا تزال تمثل نبض الحياة للمصريين.

قال مصطفى إنهم يعملون في مجال الملابس النسائية في منطقة العتبة في القاهرة منذ زمن طويل، حيث تعتبر هذه المنطقة واحدة من أشهر وأكبر أماكن التسوق الشعبية في مصر، وتتميز بتنوع بضائعها وأسعارها المناسبة، خاصة في الملابس النسائية.

وأضاف أن هناك العديد من أنواع الملابس النسائية المتوفرة لديهم، والتي تشمل الملابس الكاجوال مثل "تيشرتات، بناطيل جينز وقطن، تونيكات وبلوزات بتصاميم متنوعة"، بالإضافة إلى ملابس الخروج مثل "فساتين، جيبات، أطقم جاهزة، بلوزة وبنطلون أو جيب"، بالإضافة إلى الجاكيتات المصنوعة من خامات مختلفة حسب الموسم.

أسعار الملابس النسائية في العتبة بمناسبة عيد الأضحى



أنواع الملابس النسائية في العتبة بمناسبة عيد الأضحى

وتابع قائلًا: "يوجد ملابس للمحجبات" تشمل ملابس المحجبات العبايات بأنواعها المختلفة سواء للخروج أو للمنزل، وتتنوع أشكالها وأحجامها وأسعارها، حيث تختلف حسب الخامة والتصميم.

كما تتضمن ملابس المحجبات التونيكات الطويلة بأنواعها العصرية والأطقم التركية والسورية التي تتميز بجاذبيتها وأسعارها المناسبة.

أسعار الملابس النسائية في العتبة بمناسبة عيد الأضحى

الملابس النسائية في سوق العتبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أكد مصطفى أن الأسعار مناسبة لجميع الفئات والطبقات، وهذا ما يميز سوق العتبة ويجعله مكانًا ممتازًا للتسوق، خاصةً "للناس الذين يبحثون عن ملابس جميلة بأسعار معقولة".

وأضاف قائلًا: "الأسعار شهدت بعض التغيرات هذا الشهر بسبب موسم الصيف والإقبال الكبير، لكن لا يزال هناك تفاوت كبير حسب الخامة والمكان الذي تشتري منه".

أسعار الملابس النسائية في العتبة بمناسبة عيد الأضحى

التيشرتات والبلايز الصيفية بتبدأ من حوالي 200 جنيه وبتوصل إلى 350 جنيه للستايلات الجديدة أو الخامات الأفضل.

البناطيل الجينز سعرها بيبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 450 جنيه

تتراوح أسعار التونيكات الطويلة أو أطقم للمحجبات بين 450 و750 جنيه حسب التصميم.

بالنسبة لـ فساتين الخروج، تبدأ من 300 وتصل إلى 400 جنيه

أما فساتين المطرزة فتبدأ من 400 وتصل إلى 800 جنيه

تتراوح أسعار الجيبات بين 300 و450 جنيها

يبلغ سعر البليزر 300 جنيه

تتراوح أسعار "السوت" بين 350 و750 جنيها.

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