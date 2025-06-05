الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

ضبط مدير مطبعة بداخلها 113 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض

ضبط مدير مطبعة بداخلها
ضبط مدير مطبعة بداخلها 113 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مسئول عن مطبعة غير مرخصة بالقاهرة، لتورطه في طباعة مطبوعات تجارية بدون تصريح من أصحاب الحقوق.

<strong>ضبط مدير مطبعة بداخلها 113ألف مطبوع تجارى بدون تفويض</strong>
ضبط مدير مطبعة بداخلها 113ألف مطبوع تجارى بدون تفويض

ضبط مدير مطبعة بداخلها 113 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض

وكانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام مالك مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات التجارية بدون الحصول على تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة، وضبط المدير المسئول (مقيم بمحافظة الجيزة)، وعُثر بحوزته على 113 ألف مطبوع تجاري بدون أي تفويض أو أوامر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق الفكرية.

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وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال استغلال المواد المحمية بحقوق النشر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة الحقوق المادية والادبية الحقوق المادية بدائرة قسم شرطة المرج حماية حقوق الملكية الفكرية دائرة قسم شرطة المرج قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة المرج

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