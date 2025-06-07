تفسير مشهد تنفيذ النبي إبراهيم أمر الله بذبح ابنه إسماعيل

أشار الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الصافات، إلى مشهد تنفيذ نبي الله إبراهيم لأمر الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام؛ امتثالا لأمر الله وتصديقا لرؤية الخليل.

سورة الصافات

قال تعالى: «وَنَادَيْنَاهُ أَن ياإبراهيم (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105)».

سورة الصافات الآية 104

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 105 من سورة الصافات

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله - سبحانه -: ( وَنَادَيْنَاهُ أَن ياإبراهيم. قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيآ ) أي: وعندما صرع إبراهيم ابنه ليذبحه، واستسلما لأمرنا.. نادينا إبراهيم بقولنا ( وَنَادَيْنَاهُ أَن ياإبراهيم. قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيآ ) أي: قد فعلت ما أمرناك به، ونفذت ما رأيته فى رؤياك تنفيذا كاملا، يدل على صدقك فى إيمانك، وعلى قوة إخلاصك، قال الجمل: فإن قلت: كيف قال الله - تعالى - لإبراهيم: قد صدقت الرؤيا وهو إنما رأى أن يذبح ابنه، وما كان تصديقها إلا لو حصل منه الذبح.

تنفيذ أمر الله تعالى

وأوضح الشيخ طنطاوي: قلت: جعله الله مصدقا لأنه بذل جهده ووسعه، وأتى بما أمكنه، وفعل ما يفعله الذابح، فأتى بالمطلوب، وهو انقيادها لأمر الله، وجملة (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين) تعليل لما قبلها. أي: فعلنا ما فعلنا من تفريج الكرب عن إبراهيم وإسماعيل، لأن سنتنا قد اقتضت أن نجازى المسحنين الجزاء الذي يرفع درجاتهم، ويفرج كرباتهم، ويكشف الهم والغم عنهم.

سورة الصافات الآية 105

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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