بالمصحف والشمسية، 33 صورة ترصد صعود الحجاج على جبل عرفات

موسم الحج 2025، ترصد فيتو من خلال عدد من الصور بحسب وسائل إعلام سعودية، الأجواء الروحانية والخشوع أثناء تأدية الركن الأعظم فى الحج من خلال الوقوف على جبل عرفات، حيث يؤدى حوالى مليون ونصف المليون مسلم شعائر يوم عرفة، مرددين تكبيرات "لبيك اللهم لبيك".

العفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار

وتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وحرص الحجاج الذين أتوا من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج على الإلتزام بملابس الإحرام والحرص على توفير المياه والشمسية على الرأس والمصحف وكتب الأدعية كما ظهر خلال الصور المتداولة على وسائل الإعلام السعودية تجول عدد من الحجاج بكرسى متحرك.

خطبة يوم عرفة فى مسجد نمرة

واستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفة فى مسجد نمرة، حيث ألقاها الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، وتوافد حجاج بيت الله الحرام قبيل خطبة عرفة، وسط أجواء روحانية مهيبة، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.