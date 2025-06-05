الشهر العقاري يواصل خدماته خلال إجازة العيد عبر السيارات المتنقلة

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق استمرار تقديم خدماتها للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال السيارة المتنقلة المخصصة لتلبية الطلبات العاجلة.

وستتواجد السيارة أمام مقر المصلحة بشارع رمسيس في القاهرة، خلال أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 7 و8 و9 يونيو 2025، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأكدت مصلحة الشهر العقاري توفير الكوادر الفنية والإدارية داخل السيارة لضمان تقديم خدمة سريعة وعالية الجودة، في إطار توجه وزارة العدل لتيسير الإجراءات على المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع، حتى في فترات الإجازات الرسمية.

وكان وزير العدل قد افتتح فرع توثيق مُجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، بحضور كل من المستشار محمود أبو الدهب الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والأمناء العموم المساعدين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة الدولة بالتعاون المتواصل بين وزارة العدل ومجلس الدولة؛ تلبية لاحتياجات المتقاضين، وتيسيرًا على المواطنين؛ لتقديم أفضل الخدمات بصورة مُميزة.

ويُعد افتتاح فرع الشهر العقاري بالمقر الرئيس لمجلس الدولة بالدقي ضمن عدة فروع افتُتحت بالمحافظات على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة.

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