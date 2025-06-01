افتتاح فرع توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة

افُتتح صباح اليوم الأحد، فرع توثيق مُجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، بحضور كل من المستشار محمود أبو الدهب الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والأمناء العموم المساعدين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار خطة الدولة المصرية بالتعاون المتواصل

يأتي هذا الافتتاح في إطار خطة الدولة بالتعاون المتواصل بين وزارة العدل ومجلس الدولة؛ تلبية لاحتياجات المتقاضين، وتيسيرًا على المواطنين؛ لتقديم أفضل الخدمات بصورة مُميزة.

يُعد افتتاح فرع الشهر العقاري بالمقر الرئيس لمجلس الدولة بالدقي ضمن عدة فروع افتُتحت بالمحافظات على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة.

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