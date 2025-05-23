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سياسة

خطوات تسجيل الشقق في الشهر العقاري

تسجيل الشقق في الشهر
تسجيل الشقق في الشهر العقاري، فيتو

 تسجيل الشقق في الشهر العقاري خطوة أساسية لضمان حقوق الملكية وتوثيق العقارات بشكل رسمي، ما يحمي المالك من النزاعات القانونية المحتملة أو أي ادعاءات ملكية مستقبلية، وقد وضع القانون المصري خطوات واضحة لتسجيل الشقق، تستهدف تسهيل العملية وضمان شفافيتها.

أهمية تسجيل الشقق في الشهر العقاري

التسجيل هو الوسيلة القانونية الوحيدة التي تثبت ملكية العقار.

يحمي المالك من أي ادعاءات أو نزاعات مستقبلية.

سواء بالبيع أو الرهن، فإن العقار المسجل يتمتع بمصداقية أعلى في المعاملات

الشروط الأساسية لتسجيل الشقق

قبل الشروع في عملية التسجيل، يجب التأكد من توافر الشروط التالية:

وجود عقد بيع نهائي أو حكم قضائي يثبت الملكية.

التأكد من عدم وجود منازعات قانونية أو دعاوى على العقار.

تقديم شهادة تفيد سداد الضرائب العقارية المستحقة.

خطوات تسجيل الشقق في الشهر العقاري

عقد البيع الابتدائي أو النهائي

صورة من بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري

شهادة من إدارة الحي تفيد بعدم وجود مخالفات بناء

شهادة التصرفات العقارية من مصلحة الضرائب تثبت سجل العقار وتاريخه

يتوجه المالك أو المشتري إلى مكتب الشهر العقاري الواقع في نطاق العقار.

ملء نموذج طلب التسجيل، الذي يحتوي على بيانات العقار وبيانات الأطراف المعنية.

يتم تحديد موعد لمعاينة العقار من قبل موظفي الشهر العقاري للتأكد من مطابقته للبيانات المقدمة.

تُحسب رسوم التسجيل بناءً على مساحة العقار وقيمته السوقية، وهي رسوم نسبية تتغير حسب العقار.

بعد تحديد قيمة الرسوم، يقوم المالك بسدادها لدى خزينة الشهر العقاري أو الجهات المختصة.

يتم توقيع العقد النهائي أمام الموثق في الشهر العقاري بحضور البائع والمشتري.

بعد ذلك، يتم إصدار شهادة تسجيل العقار باسم المالك الجديد

المدة الزمنية لإتمام التسجيل

قد تستغرق عملية التسجيل حوالي 30 إلى 60 يومًا، حسب استيفاء الأوراق وسرعة تنفيذ المعاينة.

عقبات تواجه تسجيل الشقق في الشهر العقاري 

رغم أهمية التسجيل، إلا أن هناك عقبات قد تعرقل العملية، مثل عدم اكتمال الأوراق المطلوبة أو وجود نزاعات على الملكية أو مخالفات البناء التي قد تعيق إصدار شهادة من الحي، لكن ضمن جهود الحكومة لتسهيل إجراءات التسجيل، صدرت تعديلات قانونية تتضمن تقليل الرسوم المفروضة لتشجيع المواطنين على التسجيل تسهيل إجراءات توثيق العقود الابتدائية وإمكانية التسجيل الإلكتروني في بعض المناطق

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